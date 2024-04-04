Страны ЕС выделят миллиарды в попытке покончить с протестами фермеров

Страны Евросоюза выделили миллиарды евро агропромышленному сектору на фоне массовых протестов фермеров в связи с ввозом дешевой сельхозпродукции с Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Euractiv.

По его данным, лидирует в этом списке Польша, которая за последние два года предоставила агропрому госсубсидии в размере почти €4 млрд. За ней следуют Италия (€2,3 млрд), Франция (€1 млрд) и Румыния (€770 млн).

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз сельхозпродукции с Украины, а перевозчики - отменить льготы, введенные Евросоюзом для украинских коллег. Они выражают также несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

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