Финляндия выделила Украине дополнительный пакет военной помощи

Президент Финляндии Александер Стубб, посещающий Киев, объявил о решении финских властей отправить 23-й пакет военной помощи Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канцелярия финского президента.

По ее информации, в рамках пакета будет поставлена "оборонная техника" на €188 млн.

Дополнительная информация о содержании пакета помощи, маршруте или графике поставок не будет названа из соображений безопасности, уточнило Минобороны Финляндии

По словам главы ведомства Антти Хяккянена, в общей сложности Финляндия поставила в Украину военную технику на €2 млрд.

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