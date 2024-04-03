https://news.day.az/world/1649348.html Финляндия выделила Украине дополнительный пакет военной помощи
Финляндия выделила Украине дополнительный пакет военной помощи
Президент Финляндии Александер Стубб, посещающий Киев, объявил о решении финских властей отправить 23-й пакет военной помощи Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канцелярия финского президента.
По ее информации, в рамках пакета будет поставлена "оборонная техника" на €188 млн.
Дополнительная информация о содержании пакета помощи, маршруте или графике поставок не будет названа из соображений безопасности, уточнило Минобороны Финляндии
По словам главы ведомства Антти Хяккянена, в общей сложности Финляндия поставила в Украину военную технику на €2 млрд.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре