Эрдоган намерен полностью решить проблему террора в Турции и регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре на ифтаре с представителями правоохранительных органов, что страна намерена исключить терроризм как на своей территории, так и в прилегающем регионе, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что решимость Турции укрепилась после последних выборов, и отметил, что все террористические группировки являются врагами нации.

Эрдоган ранее заявлял о планах Турции контролировать всю границу с Ираком и завершить антитеррористические операции в Сирии. Он подчеркивал, что Турция не допустит появления террористического государства у своих границ.

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