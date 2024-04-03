https://news.day.az/world/1649421.html Эрдоган намерен полностью решить проблему террора в Турции и регионе
Эрдоган намерен полностью решить проблему террора в Турции и регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре на ифтаре с представителями правоохранительных органов, что страна намерена исключить терроризм как на своей территории, так и в прилегающем регионе, передает Day.Az.
Он подчеркнул, что решимость Турции укрепилась после последних выборов, и отметил, что все террористические группировки являются врагами нации.
Эрдоган ранее заявлял о планах Турции контролировать всю границу с Ираком и завершить антитеррористические операции в Сирии. Он подчеркивал, что Турция не допустит появления террористического государства у своих границ.
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