Италия заявила о намерении изучить вопрос создания фонда НАТО для Киева

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает заслуживающим внимания и поддержки предложение о создании фонда НАТО для обеспечения Киеву военной помощи. С таким предложением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг, подтвердил Таяни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предложение Йенса Столтенберга, безусловно, интересное, но должно быть внимательно изучено, нужно смотреть, насколько это технически реализуемо. Пока происходит только политическая оценка, предложение поддержано, но необходимо понять технические и юридические детали", - приводит слова министра агентство ANSA.

2 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Столтенберг предложит в июле на саммите альянса в США создать фонд объемом $100 млрд для оплаты оружия для Украины в течение пяти лет, а также передать от Вашингтона НАТО координацию всех военных поставок Киеву. Эти предложения, по мнению агентства, должны стать компенсацией Украине за отказ приглашать ее в альянс. В свою очередь газета Financial Times обращает внимание, что это позволит США сократить свою помощь Киеву с $60 млрд до $16 млрд.

Оба СМИ со ссылкой на источники также отмечали, что институционализация военной помощи Украине, то есть трансформация из добровольной в обязательную, должна снизить риск того, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа и сокращения американского финансирования остальные страны НАТО последуют примеру Вашингтона.

В то же время Столтенберг отказался подтвердить, что объем фонда для военных поставок в Украину на следующие пять лет должен составить $100 млрд.

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