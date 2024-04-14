В Швеции планируется создать специальную группу по укреплению имиджа страны за рубежом

Шведский институт, в обязанности которого входит распространение информации о Швеции в мире и организация международного сотрудничества в области культуры, образования, науки, сформирует специальную группу для повышения степени доверия к Швеции за рубежом.

Как сообщает Day.Az, часть стратегии состоит в том, чтобы прославить Швецию как инновационную страну с акцентом на экологический переход и цифровизацию.

По данным Шведского института, в прошлом году количество публикаций о Швеции за рубежом выросло на десять процентов. Наибольший рост наблюдался в арабоязычных и турецкоязычных СМИ, где большое внимание уделялось случаям сожжения Корана. В Турции и Саудовской Аравии около 40 процентов всего контента было посвящено действиям, что, по данным Шведского института, способствовало созданию более негативного образа Швеции в некоторых частях Ближнего Востока, Северной Африки и Турции. В связи с этим шведское правительство считает, что необходимы усилия по улучшению имиджа Швеции в мире.

В пользу новой стратегии высказался и министр внешней торговли Йохан Форсселл. Он отмечает, что, несмотря на увеличение торговли с Ближним Востоком в 2023 году, существует необходимость усилить работу над имиджем Швеции. "Я сам совершал поездки в регион, чтобы встретиться с политическими лидерами и предпринимателями. Я ожидал, что последствия для торговли будут более серьезными, чем они оказались", - говорит министр.

Правительство примет решение по этому вопросу в четверг.

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