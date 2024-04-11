Встреча Пашиняна со школьниками чуть не обернулась трагедией

Школьники из регионов в течение часа оставались в "заложниках" в помещении без окон в парламенте после общения с премьером Пашиняном.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

"Когда премьер вышел из ложи, где общался с подростками, его окружили журналисты, отмечает газета. Пока Пашинян отвечал на вопросы, около 20 школьников оказались заблокированными в помещении без окон, поскольку охрана закрыла двери", - отмечает издание.

По данным СМИ, в результате у нескольких ребят ухудшилось самочувствие и, если бы беседа с прессой затянулась, последствия могли бы быть явно серьезнее.

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