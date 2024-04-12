В секретной лаборатории Англии разработали радиочастотное оружие против дронов

Специалисты секретной научной лаборатории Портон-Даун (юго-западное английское графство Уилтшир) разработали радиочастотное оружие, предназначенное для поражения конкретных целей, в частности, вывода из строя дронов или средств связи противника. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на представителя научного центра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Прибор, похожий на короткоствольную пушку, генерирует электромагнитный импульс, который воздействует на электронные схемы, перегружая их, и отключает цели. Вероятные сценарии включают также его установку в кузов армейской машины и использование для защиты военных баз от атак дронов или движущегося конвоя от угроз с воздуха.

По словам представителя Лаборатории оборонной науки и технологий Мэтта Корка, радиочастотное оружие установят летом на армейских машинах и опробуют в 7-й группе ПВО британской армии.

Ранее Минобороны Великобритании показало кадры успешных испытаний с боевой стрельбой лазера DragonFire, которые прошли в январе. Согласно заявлению МО, применение высокоточного оружия, каждый выстрел которого обходится всего в 10 фунтов стерлингов ($12,5), "потенциально меняет правила игры в противовоздушной обороне".

Дальность действия DragonFire, способного наносить удар "по любой видимой цели", засекречена. Разработку этого оружия ведут компании MBDA, Leonardo и QinetiQ. Руководство проектом осуществляет Defence Science and Technology Laboratory DSTL Минобороны Соединенного Королевства.

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