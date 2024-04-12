"Хезболлах" выпустило десятки ракет по Израилю

Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии.

Как передает Day.Az, cообщается о порядка 50 выпущенных по Израилю ракетах.

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