https://news.day.az/world/1651737.html Вооруженное нападение в Пакистане - есть погибшие
Вооруженное нападение в Пакистане - есть погибшие
11 человек погибли в результате нападения боевиков в Белуджистане на юго-западе Пакистана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Сообщается, что более десятка боевиков перекрыли автомагистраль в 1 км от города Нушка. Они начали проверять машины, открывая огонь по тем, кто не остановился. В результате один из автомобилей перевернулся, погибли два человека.
Боевики также задержали пассажирский автобус, похитив 9 человек.
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