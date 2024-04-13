В Анталье с большой высоты рухнула кабина фуникулера

В турецкой Анталье с большой высоты рухнула кабина фуникулера.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате аварии с фуникулером в районе Коньяалты в турецкой Анталье погиб один, пострадали 10 человек.

На данный момент спасатели вертолётами эвакуировали 128 человек из 16 кабинок. Ещё 43 застрявших ожидают помощи.

Напомним, что 12 апреля в результате обрушения одной из опор канатной дороги в районе Коньяалты одна из кабин упала на скалистый склон. Погиб один человек, 10 пострадали.

Всего на канатной дороге застряли 184 человека.

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