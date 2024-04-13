https://news.day.az/world/1651741.html В Анталье с большой высоты рухнула кабина фуникулера - ВИДЕО
В Анталье с большой высоты рухнула кабина фуникулера - ВИДЕО
В турецкой Анталье с большой высоты рухнула кабина фуникулера.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате аварии с фуникулером в районе Коньяалты в турецкой Анталье погиб один, пострадали 10 человек.
На данный момент спасатели вертолётами эвакуировали 128 человек из 16 кабинок. Ещё 43 застрявших ожидают помощи.
Напомним, что 12 апреля в результате обрушения одной из опор канатной дороги в районе Коньяалты одна из кабин упала на скалистый склон. Погиб один человек, 10 пострадали.
Всего на канатной дороге застряли 184 человека.
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