Маск заявил о необходимости для человечества перейти к устойчивой энергетике

У человечества есть несколько десятилетий для перехода к устойчивой энергетике. Как передает Day.Az, об этом заявил американский миллиардер, предприниматель Илон Маск в социальности сети X.

Маск отреагировал на слова секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стилла, заявившего о том, что у человечества есть лишь пару лет для принятия мер по предотвращению серьезных последствий глобального потепления.

"Это неправда. Человечество должно перейти к устойчивой энергетике как можно быстрее, но на это у нас есть как минимум несколько десятилетий", - ответил Маск.

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