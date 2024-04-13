Израиль отправил дополнительные силы в Палестину

Израиль направил дополнительные силы на западный берег реки Иордан (контролируется палестинским движением ФАТХ) из-за продолжающихся столкновений между палестинцами и израильскими поселенцами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Подразделения ЦАХАЛ и пограничной полиции разогнали беспорядки, к вечеру "все инциденты завершились".

Столкновения начались после убийства 14-летнего подростка из Иерусалима Биньямина Ахимейры. Его тело нашли 12 апреля, поселенцы посчитали, что его убили палестинцы, после чего разгромили несколько домов и автомобилей в деревне аль-Мугайир.

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