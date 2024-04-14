Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля

Десятки беспилотных летательных аппаратов направляются из Ирана в сторону Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на данные разведки Израиля и США.

Радиостанция Kan также сообщила о запуске БПЛА в сторону еврейского государства.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, ведется тесная координация с США. Он также отметил, что на этой неделе в ЦАХАЛе была проведена оценка ситуации и утверждены планы подготовки к нападению со стороны Ирана.