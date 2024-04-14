В Иране сочли завершенным ответ Израилю

Атаку Ирана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявило в субботу постоянное представительство Ирана при ООН в соцсети X.

"Данный вопрос можно считать завершенным", - говорится в сообщении.

Ранее иранское новостное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленных источников в Тегеране сообщило, что Иран готов обрушить ад на Израиль, если тот решит ответить на массированную атаку по своей территории. В свою очередь, Тель-Авив пообещал дать "значительный и мощный ответ" на нападение со стороны Ирана.

Иран в ночь на 14 апреля начал воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на израильской территории. Тегеран объяснил атаку самообороной. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к обороне и к любым сценариям и поблагодарил союзников за поддержку.

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