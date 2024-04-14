В Тегеране устроили митинг в поддержку ударов по Израилю

Сотни иранцев вышли на митинг в разных точках Тегерана в поддержку ответного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на атаку Израиля по посольству республики в Дамаске. Как передает Day.Az, об этом сообщает иранское агентство Fars.

"Спонтанный митинг проходит перед Тегеранским университетом в поддержку атак КСИР по Израилю", - говорится в сообщении.

Иранское государственное телевидение сообщает, что митинги также проводятся в десятках других городов страны, в частности в Куме, Исфахане и Кермане.

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