Сербия выдвинет свою кандидатуру на пост члена СБ ООН

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна выдвинет свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом политик заявил в преддверии голосования по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, которое должно поставить под вопрос легитимность существования Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

"В тот же день, так как две страны НАТО выдвинули кандидатуры на пост непостоянного члена СБ ООН из региона Восточной Европы, выдвинем свою кандидатуру на 2025 и 2026 годы и убедительно победим обе страны НАТО", - заявил он.

Вучич также анонсировал выдвижение резолюции о геноциде на территории Сербии в Крагуеваце, Кралево, Яйинцах во Вторую мировую войну.

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