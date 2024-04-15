https://news.day.az/world/1651974.html Израильские ВВС перехватили приближавшийся с востока неизвестный дрон
Израильские ВВС перехватили приближавшийся с востока неизвестный дрон
Истребители израильских ВВС минувшей ночью перехватили неизвестный беспилотник, который приближался к Израилю с востока.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Солдаты Армии обороны Израиля наблюдали за беспилотником. Он не представлял угрозы, поэтому в соответствии с протоколом сирены не включались", - говорится в сообщении.
Сведений о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало, уточнили в пресс-службе.
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