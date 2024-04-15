ВС Турции провели успешную антитеррористическую операцию

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 12 террористов РКК на севере Ирака.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространило министерство национальной обороны Турции.

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