https://news.day.az/world/1652063.html ВС Турции провели успешную антитеррористическую операцию
ВС Турции провели успешную антитеррористическую операцию
Вооруженные силы Турции нейтрализовали 12 террористов РКК на севере Ирака.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространило министерство национальной обороны Турции.
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