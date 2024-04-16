Объемы поставляемой в Газу гумпомощи значительно выросли

США приветствуют увеличение количества гуманитарной помощи, которая поступает в сектор Газа, но хотели бы убедиться в стабильности поставок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.

"Объемы помощи увеличились, причем довольно значительно, за последние несколько дней: более 2 тыс. грузовиков смогли въехать в анклав. Только за последние 24 часа их количество превысило сотню", - подчеркнул Кирби.

"Помощь поступает в Газу. Это важно, но поставки должны быть стабильными и длительными", - добавил советник Белого дома.

Ранее Израиль объявил об открытии новых КПП, призванных облегчить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, и увеличении объемов помощи.

В частности, впервые с начала конфликта открыли КПП "Эрез" на границе Израиля с сектором Газа, ведущий в северные районы анклава. Кроме того, временно разрешили доставку помощи через порт Ашдод на юге Израиля.

Израильские официальные лица также заявили, что планируют увеличить объем помощи, поступающей из Иордании через КПП "Керем-Шалом".

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