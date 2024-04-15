https://news.day.az/world/1652219.html Италия закрыла консульство в Тегеране
Италия закрыла консульство в Тегеране
Консульство Италии в Тегеране закрыто с 14 апреля на неопределенный срок.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщило посольство Италии в Тегеране в своем аккаунте в сети "X".
Согласно информации, в случае необходимости граждане Италии могут связаться с консульством в электронном порядке.
Отметим, что 14 апреля министерство иностранных дел Нидерландов так же объявило о закрытии посольства страны в Тегеране на фоне нарастающей напряженности между Ираном и Израилем.
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