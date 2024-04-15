Посол Ирана вызван в МИД Чехии

Посол Ирана в Праге Сеид Меджид Гафилебаши был вызван в министерство иностранных дел Чехии.

Об этом сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Было отмечено, что причина вызова посла в МИД была связана с ударами Ирана по Израилю.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.

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