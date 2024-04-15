В ЦАХАЛ пообещали ответить на атаку Ирана

Израиль рассматривает возможные действия в ответ на атаку, осуществленную с территории Ирана. Об этом заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в ходе посещения базы израильских ВВС Неватим, передает Day.Az.

"Мы обдумываем дальнейшие шаги. Запуск такого количества ракет, крылатых ракет и БПЛА по территории Государства Израиль из Ирана будет встречен ответной реакцией", - сказал Халеви.

Высказывания главы Генштаба распространила армейская пресс-служба.

Отметим, что 14 апреля Иран провел операцию против Израиля, в ходе которой выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.

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