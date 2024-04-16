НАТО забросило в Армению агента для слежки за российскими военными

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что НАТО заслало в Армению шпиона для подрывной антироссийской деятельности.

Day.Az представляет публикацию:

Миссия западных наблюдателей, которую разместили в Армении на границе с Азербайджаном, начинает иметь все меньше отношения к вывеске, под которой работает.

Напомним, на днях к этой "гражданской" миссии, которая удивительным образом оказалась наполовину укомплектованной из разведчиков, сотрудников спецслужб и "бывших военных", присоединился некий канадский специалист, Александр Грушевский.

Грушевский известен в первую очередь тем, что несколько лет уже провел на Южном Кавказе - в миссии ОБСЕ в Грузии. А вот то, чем он занимался, заслуживает отдельного внимания. Грушевский участвовал в проекте экономической реабилитации Миссии ОБСЕ в Грузии. Спрашивается, чем же этот товарищ там занимался? А занимался он, по официальным данным организации, "оценкой инвестиционного и делового климата в зоне грузино-осетинского конфликта", а также "разрабатывал программу технической помощи местному частному сектору при поддержке международного донорского сообщества".

Красиво звучит, правда? Однако, возникает резонный вопрос о том, КАКИЕ ВООБЩЕ МОГЛИ БЫТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ в зоне грузино-осетинского конфликта? Какие инвесторы придут со своими деньгами на линию соприкосновения? Что за помощь местному частному сектору разрабатывал Грушевский при поддержке неких иностранных спонсоров?

Естественно, что вся эта мишура была прикрытием для реальной работы - сбора информации о происходящем в том регионе. Естественно, что ОБСЕ было интересно все, что связано с российскими войсками, их передвижениями, количеством личного состава и техники и т.д. Как только в этом отпала необходимость, Грушевский свои инвестиционные исследования "свернул".

И вот теперь этот фрукт появляется на армяно-азербайджанской границе. Тоже инвестициями займется?

Мы не раз писали о том, что настоящая задача, стоящая перед европейскими наблюдателями на условной границе между Арменией и Азербайджаном, не имеет никакого отношения ни к Армении, ни к Азербайджану. Эти ребята там стоят исключительно для отслеживания российской активности в Армении и частично - за иранским направлением. Появление "канадского эксперта" в составе миссии - еще один тревожный сигнал о том, что кому-то на Западе выгодно поддерживать напряженность на Южном Кавказе.

Интересно, а последует ли какая-то реакция на это от России?