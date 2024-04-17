Министры обороны Китая и США провели переговоры

Министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе состоявшейся в режиме видеоконференции беседы с министром обороны США Ллойдом Остином потребовал от США уважать территориальную целостность Китая, сообщило министерство обороны КНР, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Американская сторона должна принять твердую позицию Китая, эффективно уважать территориальный суверенитет Китая (...) и предпринять практические действия для поддержания регионального мира и стабильности в военных отношениях между Китаем и Соединенными Штатами", - заявил Дун Цзюнь.

Он подчеркнул, что тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, и они не должны быть поставлены под угрозу.

"Народно-освободительная армия Китая никогда не прекратит пресекать сепаратистскую деятельность по провозглашению независимости Тайваня, а также попустительство и поддержку таких действий извне", - подчеркнул китайский министр.

Он отметил, что нынешняя ситуация в Южно-Китайском море в целом стабильна, и страны региона обладают волей, мудростью и способностью решать проблемы", Соединенным Штатам следует признавать "морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море".

Дун Цзюнь сказал, что вооруженные силы Китая и США должны "принять мир в качестве ценности", а отношения между ними строится на основе "стабильности в качестве приоритета, и доверия, как основных принципов взаимодействия". Они должны быть бесконфликтными и неконфронтационными, следует постепенно укреплять взаимное доверие на основе равенства и уважения.

В то же время, как сообщил журналистам представитель Пентагона Пэт Райдер, Остин "подчеркнул важность уважения свободы судоходства в открытом море, гарантированной международным правом, особенно в Южно-Китайском море, и подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать безопасно и ответственно везде, где это позволяет международное право".

Американский министр также заявил об обеспокоенности по поводу "недавних провокаций со стороны Северной Кореи".

Райдер заявил: "Министерство продолжит активные дискуссии с коллегами из КНР о будущих контактах между представителями министерства обороны и военными на различных уровнях, как было согласовано президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре 2023 года".

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