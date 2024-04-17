Байден призвал к вводу ограничительных мер в торговле с Китаем

Президент США Джо Байден призывает к повышению импортных пошлин на сталь и алюминий из Китая ради защиты американской промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают американские СМИ.

В среду Байден должен выступить в Питтсбурге перед членами профсоюза сталелитейной отрасли United Steelworkers. Ожидается, что он повторит свое заявление о необходимости сохранения United States Steel Corp., штаб-квартира которой находится в этом городе, в американской собственности, пишет MarketWatch.

В декабре 2023 года Nippon Steel договорилась о покупке US Steel примерно за $14,1 млрд с оплатой денежными средствами. С учетом долга стоимость сделки составит примерно $14,9 млрд, ее закрытие было запланировано на третий квартал 2024 года.

Также Байден обратится к торговому представителю США Кэтрин Тай с призывом рассмотреть возможность значительного повышения пошлин на некоторые виды китайской продукции из стали и алюминия. Налог на товары, ставка для которых в настоящее время составляет от нуля до 7,5%, планируется поднять до 25%. При этом пошлины для продукции, которая уже облагается 25%-ным налогом, меняться не будут.

Кроме того, Тай начнет официальное расследование в отношении судостроительной отрасли КНР.

"Президент понимает, что мы должны инвестировать в американское производство, но мы также должны защитить эти инвестиции и этих рабочих от несправедливости, связанной с избыточными промышленными мощностями Китая", - заявила журналистам глава Национального экономического совета (NEC) Лейл Брейнард.

Эксперты отмечают, что повышение пошлин затронет достаточно небольшой сегмент рынка США: импорт китайской стали и алюминия в 2023 году составил менее $1,7 млрд, сообщает Bloomberg.

Если в 2014 году Штаты закупили в КНР около 3 млн тонн стальной продукции, то в прошлом году китайские поставки составили всего 600 тыс. тонн (на $900 млн) при общем объеме импорта в 25,6 млн тонн. Также в 2023 году на американский рынок из Китая поступило 200 тыс. тонн алюминия (стоимостью $750 млн) при общем объеме поставок в 5,46 млн тонн.

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