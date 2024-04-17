Министр финансов Великобритании призвал страны Европы увеличить расходы на оборону

Европейским странам следует увеличить расходы на обеспечение собственной безопасности. С таким призывом выступил министр финансов Великобритании Джереми Хант, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европейские страны должны быть готовы расходовать больше средств на оборону. [Бывший президент США] Дональд Трамп говорил об этом очень громко, но на самом деле говорили об этом и другие американские президенты", - сказал Хант журналистам газеты Politico в Вашингтоне.

По мнению министра, европейские страны должны осознать, что они "действующие лица" на мировой арене наряду с США, а не "наблюдатели". "Просьба со стороны Соединенных Штатов, чтобы Европа вносила больший вклад в свою собственную оборону, разумна", - считает он.

В марте министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о необходимости довести оборонные расходы королевства с 2,3% до 3% ВВП страны. Ранее Хант поддержал увеличение оборонных расходов до 2,5% ВВП королевства, однако подчеркнул, что это будет сделано только тогда, когда позволят экономические условия.

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