https://news.day.az/world/1652853.html МИД Турции обратился к своим гражданам в Ливане
МИД Турции обратился к своим гражданам в Ливане
МИД Турции обратился к своим гражданам в Ливане и посоветовал им не посещать ряд регионов, передает Day.Az.
"В связи с последними событиями в регионе нашим гражданам в Ливане рекомендуется быть осторожными и без необходимости не выезжать в провинции Набатия, Южный Ливан, Бекаа и Баальбек-Хирмиль", - говорится в заявлении ведомства.
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