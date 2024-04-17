МИД Турции обратился к своим гражданам в Ливане и посоветовал им не посещать ряд регионов, передает Day.Az.

"В связи с последними событиями в регионе нашим гражданам в Ливане рекомендуется быть осторожными и без необходимости не выезжать в провинции Набатия, Южный Ливан, Бекаа и Баальбек-Хирмиль", - говорится в заявлении ведомства.

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