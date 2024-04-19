Европейский инвестиционный банк выделит помощь для восстановления Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит властям Украины €560 млн на восстановление страны. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на президента банка Надю Кальвиньо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, соответствующий меморандум будет подписан с украинским руководством в течение дня.

Как указала глава ЕИБ, эти средства пойдут на строительство энергетической инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, больниц и на защиту гражданского населения. "Украина остается одним из приоритетов для ЕИБ", - добавила Кальвиньо.

Ранее руководители банка отмечали, что помощь Украине после окончания конфликта может обойтись Европе в триллионы евро, но она не должна нести это бремя в одиночку.

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