Анкара критикует взгляд ЕС на прогресс в отношения сторон

МИД Турции заявил о том, что связывать прогресс в отношениях Анкары и Евросоюза с решением кипрской проблемы неприемлемо. Ведомство указало в официальном заявлении, что Анкара "пересмотрит отношения с ЕС, исходя из принципов взаимности" в связи с принимаемыми Брюсселем решениями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Решения, принятые в отношении Турции на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе 17-18 апреля, являются еще одним примером отсутствия у ЕС стратегического взгляда на Турцию и глобальные процессы. Турция никогда не примет подход, который связывает прогресс в отношениях Турции и ЕС с кипрским вопросом", - говорится в заявлении МИД.

Ведомство указало, что в дальнейшем Анкара "пересмотрит свой диалог с ЕС на принципах взаимности, принимая во внимание темпы, уровень и масштаб шагов ЕС в отношении Турции".

МИД отметил, что Брюсселю "необходимо отказаться от такого видения, которое сводит многогранные отношения [Анкары и Брюсселя] к кипрскому вопросу". "Подобный образ мыслей не может внести позитивный и конструктивный вклад в решение этой проблемы, а также в решение других региональных и глобальных вопросов", - указало министерство.

МИД добавил, что "Турция, как страна-кандидат, по-прежнему привержена перспективе членства в ЕС", но "отвергает такое избирательное ограничение двустороннего сотрудничества по определенным направлениям".

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