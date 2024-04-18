В Кении разбился военный вертолет

Военный вертолет разбился на западе Кении, погибли пять человек, трое пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщила кенийская газета Nation.

Вертолет разбился почти сразу после взлета, отмечает издание. Кто именно находился в вертолете и в каком звании, не уточняется.

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