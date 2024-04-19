В Литве начались учения ВС США

В Литве начались учения "Удар сабли" Вооруженных сил (ВС) США, в которых примут участие около 600 американских солдат и 120 единиц боевой техники. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал 15min.lt.

"Цель учений - продемонстрировать способность к быстрой переброске подразделений Сухопутных войск [CША] в другой регион, усилению существующих подразделений сухопутных войск и достижению сдерживающего [противника] эффекта", - говорится в публикации.

Отмечается, что "Удар сабли" - только первый этап серии весенних учений НАТО, которые проводятся на территории Литвы.

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