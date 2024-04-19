Иран призвали к максимальной сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном указал на необходимость максимальной сдержанности всех сторон на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в четверг с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном указал на необходимость максимальной сдержанности всех сторон на Ближнем Востоке. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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