Госдолг Чехии побил рекорд

Госдолг Чехии за первый квартал 2024 года вырос на 109,9 млрд крон (около $4,6 млрд) и достиг рекордного показателя в 3,221 трлн крон (примерно $136 млрд).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство CTK, ссылаясь на министерство финансов республики

Госдолг Чехии составляет 43,6% от ВВП. По итогам первого квартала прошлого года, этот показатель был на уровне 42,4%. Задолженность каждого жителя республики с населением 10 млн человек, если пересчитать общую сумму госдолга на количество населения, составляет 295 480 крон ($12 468).

Значительное увеличение госдолга в первом квартале текущего года, согласно Минфину, связано главным образом с продажей гособлигаций для покрытия дефицита госбюджета, который в конце марта достиг 105 млрд крон (около $4,4 млрд).

Госдолг Чехии за последние пять лет, как отмечают финансовые аналитики, увеличилась почти вдвое. Они прогнозируют, что к концу текущего года он может составить примерно 44% от ВВП.

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