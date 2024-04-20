Иран пригрозил Израилю

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян предупредил, что Тегеран готов к серьезному ответу Израилю в случае провокационных действий против исламской республики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Если Израиль предпримет решительные действия против моей страны и это будет доказано, наш ответ будет немедленным и максимальным и заставит израильтян пожалеть об этом", - заявил он в интервью телеканалу NBC.

В то же время министр сказал, что "до тех пор, пока Израиль не предпримет новых авантюр против наших интересов, мы не будем предпринимать никаких новых ответных мер".

Абдоллахиян "отказался признать, что за недавним нападением на его страну стоит Израиль", отметил телеканал.

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