В Египте назвали недостаточным объем поступающей в Газу гуманитарной помощи

Египет считает, что объем помощи, поступающей сейчас в палестинский сектор Газа, не может полностью удовлетворить потребности населения анклава. Об этом заявил египетский министр иностранных дел Самех Шукри.

"Мы (египетские власти - прим. ТАСС) не удовлетворены объемом помощи, которая доставляется в Газу", - отметил министр, выступая в Стамбуле на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, которую транслировал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". По убеждению Шукри, "международное сообщество должно объединиться, чтобы предоставить достаточную помощь жителям Газы", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава египетского МИД указал, что Каир прилагает максимум усилий для доставки помощи в сектор, однако сталкивается со многими препятствиями со стороны Израиля. По мнению Шукри, "международное сообщество должно оказать давление на израильские власти, чтобы они открыли все шесть контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором для беспрепятственного поступления гуманитарных грузов".

Он высказался за незамедлительное прекращение огня в Газе и полный отказ от идеи насильственного перемещения палестинцев со своих земель. Шукри призвал к выполнению международных резолюций по Палестине и "к выработке политического пути, ведущего к созданию независимого палестинского государства".

Шукри сообщил, что в ходе встречи с Фиданом стороны рассмотрели направления укрепления двусторонних отношений, что "положительно скажется на общей региональной стабильности". Министр отметил, что на переговорах были затронуты детали возобновления деятельности египетско-турецкого Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне. Он также сообщил, что президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси "в ближайшем будущем" намерен посетить Турцию с официальным визитом.

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