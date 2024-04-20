Глава МИД Израиля утверждает, что после его страны Иран нацелится на весь мир

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац полагает, что вслед за его страной Иран атакует остальной мир. По его версии, недавний удар по израильской территории был "лишь анонсом" того, что ожидает другие страны планеты, поэтому Тегеран нужно остановить как можно скорее, перерадет Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В X (ранее Twitter) Кац разместил фотоколлаж в центре которого римский Колизей, в сторону которого по ночному небу летят несколько ракет. "Иранские ракеты: летят в город рядом с вами. Остановите Иран, пока не поздно", - написано на картинке прописными буквами.

"Недавняя атака Ирана в отношении Израиля - лишь анонс того, что могут ожидать города по всему миру, если иранский режим не остановить. Мир должен признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией и ввести санкции в отношении иранской программы баллистических ракет, пока не стало слишком поздно", - утверждал израильский министр в своем комментарии к этому изображению.

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