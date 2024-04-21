Пентагон допустил отправку дополнительных военных советников в Украину

Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство США в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер в интервью газете Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, на протяжении всего вооруженного конфликта в Украине Пентагон пересматривал и корректировал присутствие американских военных советников в стране в зависимости от условий безопасности.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве", - сказал Райдер.

Он отметил, что советники будут консультировать и поддерживать правительство и армию Украины. Представитель Пентагона добавил, что в полномочия советников не входит выполнение военных обязанностей.

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