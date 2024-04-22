Иран и США не ведут прямых переговоров

Тегеран и Вашингтон не ведут прямых переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом иранским СМИ сообщил информированный источник.

"Прямых переговоров между Ираном и США нет, и обмен сообщениями происходит только в определенных рамках", - заявил собеседник агентства.

По его словам, заместитель иранского министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани отвечает за переговоры со сторонами, подписавшими ядерное соглашение 2015 года, официально называемое Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), о снятии санкций с Ирана.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном.

Соглашение предусматривало снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать обязательства по ограничению ядерной программы.

Президент США Джо Байден, сменивший Трампа, выразил готовность при определенных условиях вернуться к ядерной сделке.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС в 2022 году прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре в переговорах наступила пауза, которая длится до сих пор.

В начале января в Евросоюзе высказались за возобновление СВПД.

При этом в феврале этого года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Вашингтон в посланиях Тегерану подает сигналы о заинтересованности в возобновлении СВПД.

"Американская сторона в некоторых из этих посланий пытается сказать, что она заинтересована в возвращении всех сторон к обязательствам по СВПД", - сказал Абдоллахиан в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин".

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