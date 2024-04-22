В Кыргызстане задержали подозреваемого в попытке захвата власти в стране

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали подозреваемого в попытке насильственного захвата власти гражданина, который находился в розыске. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате мероприятий, проведенных 22 апреля 2024 года в селе Каинды Панфиловского района Чуйской области, ГКНБ задержал разыскиваемого за попытку насильственного захвата власти гражданина Кыргызской Республики Имамидина Ташова", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-центре, подозреваемый был задержан после "незаконного пересечения госграницы" Кыргызстана и Казахстана, когда пытался добраться из казахстанского города Алма-Ата в кыргызский город Кара-Балта.

В ГКНБ утверждают, что Ташов на территории Кыргызстана планировал организовать "временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти". В пресс-центре напомнили, что ранее подозреваемый был объявлен в межгосударственный розыск в связи с призывами к насильственному захвату власти и злоупотреблением должностными полномочиями.

"Находясь в розыске, Ташов проводил активную вербовочную работу через социальные сети путем введения населения в заблуждение для захвата власти", - подчеркивается в сообщении.

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