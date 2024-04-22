https://news.day.az/world/1653991.html В Японии сообщили вероятном запуске ракеты из КНДР
В Японии сообщили вероятном запуске ракеты из КНДР
КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила береговая охрана Японии.
Японское правительство в настоящее время устанавливает детали относительно запуска.
Береговая охрана Японии сообщила, что запущенная КНДР, предположительно, баллистическая ракета уже упала.
В последний раз КНДР запускала баллистическую ракету 2 апреля. Тогда Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об успешном испытании новой ракеты средней дальности "Хвасонпхо-16Б" с "боеголовкой гиперзвукового планирующего полета".
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