США и Филиппины начали учения с участием тысяч военнослужащих

США и Филиппины начали проведение ежегодных военных учений Balikatan 2024 на фоне растущей напряженности в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

"Цель вооруженных сил, ради которой мы существуем, - это в действительности подготовка к войне. Не стоит приукрашивать <...>, если мы не подготовимся, это окажет медвежью услугу стране", - приводит телеканал слова пресс-секретаря Balikatan 2024 Майкла Логико.

Филиппинский военнослужащий отметил, что впервые учения пройдут за пределами территориальных вод Филиппин, примерно в 22 км от филиппинской береговой линии. ABS-CBN News также сообщил, что США разместили зенитные управляемые ракеты SM-6 на Филиппинах, однако пресс-секретарь Balikatan 2024 указал, что это оружие не будет использовано в ходе учений.

Как отметил телеканал, филиппинская береговая охрана впервые присоединится к маневрам, в ходе которых будет отработана реакция на вооруженный захват острова в провинции Палаван, расположенной неподалеку от островов Спратли в ЮКМ, права на которые оспаривают Китай и Филиппины, а также Бруней, Вьетнам и Малайзия. Учения пройдут в северных филиппинских провинциях Кагаян и Батанес, расположенных менее чем в 300 км от Тайваня. Участники Balikatan 2024 отработают также тактику ведения информационной войны, обеспечения безопасности на море и комплексной противовоздушной и противоракетной обороны.

В учениях, которые продлятся до 10 мая, примут участие около 11 тыс. американских и около 5 тыс. филиппинских военнослужащих, а также австралийские и французские военные. 14 стран Азии и Европы присоединятся к ним в качестве наблюдателей. Филиппины планируют пригласить Японию принять участие в маневрах Balikatan 2025.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь 17 апреля на брифинге заявил, что Китай призвал Филиппины прекратить провокации в ЮКМ, а США - отказаться от поддержки конфронтации в данном регионе. Он также подчеркнул, что КНР "продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты своего территориального суверенитета, <...> а также для поддержания мира и стабильности в ЮКМ".

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