Спецпредставитель ЕС находится с визитом в Ереване

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар находится с визитом в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он встретился с вице-спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном.

Стороны обсудили сотрудничество Армения-ЕС и региональные вопросы.

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