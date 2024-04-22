https://news.day.az/world/1654080.html Спецпредставитель ЕС находится с визитом в Ереване
Спецпредставитель ЕС находится с визитом в Ереване
Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар находится с визитом в Ереване.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он встретился с вице-спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном.
Стороны обсудили сотрудничество Армения-ЕС и региональные вопросы.
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