Президент Ирака призвал Багдад и Анкару объединиться в борьбе против терроризма

Ирак и Турция должны вместе и скоординированно бороться с терроризмом ради обеспечения безопасности в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил президент Ирака Абдель Латиф Рашид в ходе встречи в Багдаде со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Хотелось бы подчеркнуть важность совместных скоординированных действий для борьбы с терроризмом, чтобы обеспечить безопасность как наших стран, так и всего региона. Мы не позволим, чтобы территория Ирака использовалась как полигон для совершения актов агрессии и военных угроз в отношении соседних стран", - приводит слова Рашида информационный портал Shafaq News. Иракский президент добавил, что его страна также "требует от других государств уважать право Багдада на суверенитет" и "осуждает любые нападения на населенные пункты Ирака".

Рашид подчеркнул, что Ирак "надеется на укрепление взаимоотношений с Турцией на различных уровнях" и "считает диалог важным средством для решения спорных ситуаций, существующих в настоящий момент". Хорошие отношения между соседними странами, подчеркнул президент Ирака, "отвечают взаимным интересам всех участников и окажут положительное воздействие на сотрудничество в экономической, торговой и культурной сферах"

Эрдоган прибыл в Багдад в понедельник с первым за последние 12 лет официальным визитом. Стороны намерены подписать более 20 соглашений и меморандумов, в том числе в сфере безопасности, антитеррора, торговли, распределения водных ресурсов, транспортировки нефти. Отдельное внимание будет уделено перспективам проведения возможной военной операции Турции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. После Багдада Эрдоган планирует посетить Эрбиль - центр Иракского Курдистана.

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