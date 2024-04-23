У границ Беларуси повысилась активность разведывательной авиации НАТО

У границ Беларуси фиксируется повышенная активность разведывательной авиации НАТО. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил республики подполковник Эдуард Жмакин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам полковника, речь идет о десятках вылетов, которые осуществляются регулярно по одним и тем же маршрутам.

"Если это будут уже сотни, то нужно делать соответствующие выводы", - отметил Жмакин.

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