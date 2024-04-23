Президент Словении выступает за отмену пограничного контроля с соседними странами

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар выступает за отмену временного пограничного контроля с соседними государствами. Об этом политик заявила, выступая в рамках мероприятия, посвященного 20-летию вступления республики в состав Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я действительно хотела бы призвать все правительства соседних с нами стран, а также власти Словении отменить пограничный контроль", - передает слова Пирц-Мусар Словенское агентство печати (СТА). Открытые границы, по ее словам, являются важным преимуществом для ЕС.

Министр внутренних дел страны Боштьян Поклюкар 5 марта сообщил о том, что власти Словении не собираются в ближайшей перспективе отменять временный пограничный контроль с соседними государствами.

12 января СТА сообщило о том, что органы правопорядка зафиксировали 60 587 попыток незаконного пересечения границы Словении в течение 2023 года, в то время как в 2022 году данный показатель составлял 32 024. В 17 857 случаях речь шла о гражданах Афганистана, в 9 042 - Марокко, в 5 498 - Пакистана. 3 850 раз словенскую границу пытались незаконно пересечь граждане Бангладеш, 3 675 раз - граждане России.

Власти Словении ввели временный пограничный контроль на границе с Венгрией и Хорватией 21 октября 2023 года. Словенская полиция открыла 14 контрольно-пропускных пунктов: 12 на хорватской и 2 на венгерской границе.

18 октября 2023 года министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози проинформировал словенского коллегу о введении пограничного контроля на границе между странами. Пьянтедози в телефонном разговоре с Боштьяном Поклюкаром сообщил, что в связи с "изменившейся ситуацией в Европе и на Ближнем Востоке Италия решила ввести контроль на границе со Словенией". Суть этой временной меры заключается в "противодействии терроризму и организованной преступности".

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