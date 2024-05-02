В Тбилиси возобновились акции протеста против закона об иноагентах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, протестующие перекрыли дорогу в Тбилиси на площади Героев.

Полиция провела задержания некоторых лиц для восстановления движения.

На данный момент движение частично восстановлено, однако часть митингующих по-прежнему остается на проезжей части.

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