https://news.day.az/world/1657203.html В Тбилиси возобновились акции протеста - ВИДЕО
В Тбилиси возобновились акции протеста - ВИДЕО
В Тбилиси возобновились акции протеста против закона об иноагентах.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, протестующие перекрыли дорогу в Тбилиси на площади Героев.
Полиция провела задержания некоторых лиц для восстановления движения.
На данный момент движение частично восстановлено, однако часть митингующих по-прежнему остается на проезжей части.
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