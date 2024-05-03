Премьер Грузии отказался от визита в США из-за поставленных ему условий

МИД Грузии в четверг распространил заявление, в котором разъясняет причины отказа главы грузинского правительства Ираклия Кобахидзе от приглашения американской стороны посетить с визитом США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня было опубликовано заявление посла США о том, что в США были приглашены высокопоставленные представители правительства Грузии, от чего грузинская сторона отказалась. В связи с этим хотелось бы уточнить, что премьер-министр Грузии был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент Грузии должен временно прекратить рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния"", - говорится в заявлении.

В связи с этим в МИД Грузии заявили, что проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии, о чем послу США было представлено подробное объяснение.

Ранее в четверг американское посольство в Тбилиси распространило заявление посла США в Грузии Робин Даниган, в котором говорилось, что грузинская сторона отказалась участвовать во встрече в США по вопросам стратегического партнерства и помощи Грузии со стороны США.

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