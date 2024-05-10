США предупредили о катастрофе в экономике при вторжении Китая на Тайвань

Захват производителя чипов TSMC в случае вторжения Китая на Тайвань обернется катастрофой для экономики США, заявила американский министр торговли Джина Раймондо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РБК, ее слова приводит Reuters.

Отвечая на вопрос о последствиях возможного китайского вторжения, Раймондо отметила, что они будут "абсолютно разрушительными".

"Сейчас Соединенные Штаты закупают 92% своих передовых чипов у TSMC", - пояснила глава Минторга.

В апреле США анонсировали выделение $6,6 млрд американскому подразделению TSMC на строительство заводов в Аризоне, а также кредитов на $5 млрд. Взамен тайваньская компания согласилась увеличить инвестиции в свои американские предприятия с $40 млрд до $65 млрд и построить третий завод в Аризоне к 2030 году. На одном из заводов TSMC будет производить самые передовые 2-нанометровые чипы. Как ожидается, производство начнется в 2028 году.

TSMC - основной поставщик полупроводников для компаний Nvidia и Apple.

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