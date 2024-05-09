Глава МВД Грузии заявил, что не допустит переворота в стране

Глава МИД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что не допустит переворота в стране митингующими, которые выступают против законопроекта об иноагентах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пусть и не мечтают. <...> Пусть переворачиваются в своих офисах, если хотят, а парламент и другие государственные учреждения пусть оставят в покое", - сказал Гомелаури журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии ранее опубликовала заявление, в котором говорится, что организаторы митингов в Тбилиси получают инструкции из-за рубежа, они планируют устраивать беспорядки с привлечением грузин, воюющих в Украине, используют методы "цветных революций". Их конечной целью является захват власти насильственным путем.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!