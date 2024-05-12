В Грузии будут возбуждать уголовные дела в случае блокировки парламента

Правоохранители будут со всей строгостью закона наказывать протестующих в Тбилиси, если они попытаются блокировать здание парламента накануне рассмотрения закона об иноагентах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

"Согласно второй части 222-й статьи Уголовного кодекса, групповое блокирование объекта особого значения, что препятствует нормальной работе этого объекта, наказывается лишением свободы до 4 лет. В прошедшие годы сформировалась непропорционально лояльная практика в отношении указанной статьи, что, как показал опыт, имело негативное влияние на превенцию нарушения. Государство, исходя из своих интересов, считает себя обязанным пропорционально задействовать эту статью в отношении нарушителей закона", - сказал Гомелаури на брифинге.

По его словам, есть информация, которую не скрывают участники протестов в социальных сетях, что в ночь на 13 мая планируется заблокировать здание парламента, чтобы помешать войти в него депутатам в понедельник утром. Как подчеркнул Гомелаури, в случае нарушения закона 222-я статья Уголовного кодекса будет задействована без каких-либо исключений. При этом министр отметил, что государство не заинтересовано в возбуждении уголовных дел против нескольких сотен человек, но оно должно отвечать нарушителям закона должным образом.

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